القيادة تعزي مستشارة ألمانيا في وفاة والدتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتورة أنجيلا ميركل في وفاة والدتها.

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وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «علمنا بنبأ وفاة والدتكم، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

وفي برقية مماثلة عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ميركل في وفاة والدتها.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة والدتكم، وأعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».