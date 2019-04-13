أكاديميون يبحثون تغيير واقع التعليم بالجامعات السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

استعرض جناح وزارة التعليم المشارك في المؤتمر والمعرض الدولي الثامن للتعليم العالي أمس الأول مواضيع عدة لتطوير التعليم العالي من خلال أوراق عمل قدمت من قبل عدد من الأكاديميين والمختصين في التعليم الجامعي.

وقدمت الأستاذة بإدارة التخطيط التربوي التربوي المشارك في كلية التربية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة نورة البليهد ورقة عمل بعنوان: «كيف نرى التغيير ونفكر فيه بالجامعات السعودية»، تطرقت فيها إلى أن التغيير يحدث فارقا واضحا متأثرا بالبيئة الخارجية والداخلية بجميع مكوناتها، ولكي نتعلم كيف نواجه عالمنا المتغير وتطلعاته ونتأهل للوصول للمستقبل فإننا بحاجة إلى أن نغير الطريقة التي نفكر بها ومدركاتنا لقضايا التغيير.

وأشارت إلى أن الجامعات بحاجة مستمرة إلى التكييف وإيجاد أنشطة جديدة متصلة بالبيئة الداخلية والخارجية لها، وعملية التغيير الانتقائية تؤدي إلى نهج إداري ثابت يعيق عمليات التغيير الشاملة، مؤكدة أنه لابد للقادة استباق الأحداث من خلال تصور رؤية مستقبلية أكبر لإمكانات الجامعة خاصة البشرية وإحداث التغيير الذي يأمل الجميع الوصول إليه.

Advertisements

من جهة استعرض الدكتور محمد صفحي من جامعة جازان ورقة بعنوان: «القيادات الشابة وصناعة التغيير في الجامعات»، أن الشباب لديهم الأفكار والرؤى المهمة للإسهام في صناعة التغيير للأفضل تنمويا واقتصاديا وثقافيا بل وفي كل المجالات.

وأضاف «يجب أن تتوفر لدى القيادات الشابة رؤية للتغيير للأفضل، مندرجة ضمن إطار رؤية شاملة تعنى ببناء وتطوير القيادات الأكاديمية والإدارية في المؤسسات التعليمية بما يحقق متطلبات رؤية المملكة 2030».

وأشار إلى أن القيادات غير التقليدية «تعاونية» تتمتع بمهارات تواصل فعالة مع الآخرين وعلى كل المستويات، وتمتلك قدرات كافية لإيجاد الحلول داخل المؤسسة، وتشارك فرص تسليط الأضواء، وعدم الاستحواذ الفردي في المناسبات والفعاليات، وتعمل على بناء الثقة لأعضاء فريق العمل.

وأوصى الدكتور زياد الرويلي من جامعة الجوف في ورقة عمل بعنوان « الطاقة المتجددة صناعة المستقبل ودور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق رؤية المملكة 2030 .. جامعة الجوف نموذجا»، بتبني بحوث الطاقة المتجددة داخل الجامعة لتفعيلها بحالة واقعية في القطاع الصناعي، من خلال تبني مجموعات بحثية في الطاقة المتجددة، والعمل على توطيد العلاقة بين الباحثين والمؤسسات الصناعية وصولا لإزالة الفجوة بين نتائج البحوث العلمية وتطبيقاتها الصناعية المختلفة، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والمعارف والمعلومات، وإنشاء الفرق البحثية المشتركة في مجال الطاقة المتجددة بين الجامعة والمؤسسات الصناعية والشركات.

أوراق العمل تناولت: