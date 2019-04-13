90 % انخفاض في الكتب بدور النشر السعودية خلال عامين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام
أظهرت إحصائية حديثة نشرتها الهيئة العامة للإحصاء تناقصا كبيرا في عدد الكتب التي نشرتها دور نشر سعودية عام 2018 مقارنة بعددها عام 2016.
وبحسب بيانات الهيئة، فإن 1431 كتابا نشرت من خلال دور نشر في السعودية عام 2018 مقارنة بـ10210 كتب عام 2016، مما يعني انخفاضا في عدد الكتب المنشورة بنسبة 90% خلال عامين.
الناشر عباس الشبركة قال للصحيفة، إن هذه الأرقام لا تعكس واقع الإنتاج الأدبي المعرفي في السعودية والذي هو في تزايد وليس العكس، وذلك لأسباب عدة، أهمها عدم عناية بعض الكتاب ودور النشر بالحصول على رقم إيداع وفهرسة في مكتبة الملك فهد، وكذلك اختيار بعض الكتاب السعوديين دور نشر عربية لطباعة كتبهم بسبب أسمائها المعروفة، فضلا عن مشاركتها في نحو 15 معرض كتاب دوليا سنويا، مما يوفر فرصة انتشار أكبر للكتاب.
من جانبه قال رئيس الجمعية السعودية للناشرين نائب رئيس اتحاد الناشرين العرب أحمد الحمدان لـ»مكة»، إن تناقص نشر الكتاب يعود لاستحواذ مواقع التواصل الاجتماعي على جزء كبير من وقت القارئ الذي كان سابقا مخصصا بكامله للكتب التقليدية، وأيضا الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على كل شيء تقريبا ومن بينها النشر، وكذلك غلاء المعيشة الذي جعل شراء الكتب ربما مرهقا للميزانية، وأيضا تزايد عدد الكتب الرقمية والتي أدت لتناقص عالمي للكتب الورقية بنسبة 50% لانخفاض ثمنها مقارنة بالكتاب الورقي التقليدي والذي يرتبط سعره بسعر الورق وحقوق المؤلف ونسبة التخفيض للمكتبات.
أنواع الكتب المتوفرة بالسعودية
معارف عامة
17,330
آداب
8,642
ديانات
8,556
تاريخ وجغرافيا وترجمة
1,393
علم الاجتماع
1,072
علوم تطبيقية
549
علوم بحتة
544
فلسفة وعلم نفس
366
لغات
343
فنون
273
عدد دور النشر في السعودية وعدد الكتب التي نشرتها
عام2018
دور النشر 60
عدد الكتب المنشورة
1,431
عام2017
دور النشر 53
عدد الكتب المنشورة
5,709
عام2016
دور النشر 63
عدد الكتب المنشورة
10,210
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