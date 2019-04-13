جامعة الطائف توقع اتفاقية وثلاث مذكرات تفاهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف وقعت جامعة الطائف اتفاقية مع جامعة أمريكية، ومذكرات تفاهم مع ثلاث جامعات سعودية، خلال مشاركتها في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي المقام حاليا في الرياض. وأوضح المشرف على جناح الجامعة المشارك في المعرض والمؤتمر المتحدث الرسمي للجامعة صالح الثبيتي، أن الجامعة وقعت اتفاقيات مع كل من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك خالد، وجامعة المجمعة، فيما وقعت، الاتفاقية المشتركة مع ممثل جامعة جورج واشنطن الأمريكية.



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