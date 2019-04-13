مونشنجلادباخ يبحث عن شعبية بالصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم أمس أنه سيقوم بجولة إلى الصين عقب نهاية الموسم، وسيخوض مباراة ودية خلالها.

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وأوضح الفريق أن جولته، المقررة بين 19 و26 مايو المقبل، ستكون بمدينتي قوانجتشو وشنغهاي، وستتضمن خوض مباراة ودية في 22 مايو أمام فريق قوانجتشو الصيني.

يشار إلى أن مونشنجلادباخ افتتح مكتبا في شنغهاي قبل 8 أشهر.

وقال الرئيس التنفيذي لبوروسيا مونشنجلادباخ ستيفان شيبرز« نودا من خلال الجولة، جذب الانتباه بشكل أكبر للعمل الذي نقدمه في الصين، من أجل فتح مزيد من المشروعات وتعزيز اتصالاتنا».