بنفيكا يلاحق البرازيلي والاس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هانوفر
يستعد بنفيكا البرتغالي لكرة القدم لتقديم عرض لنادي هانوفر الألماني من أجل التعاقد مع لاعبه البرازيلي الدولي والاس (24 عاما)، حسبما أفادت صحيفة «بيلد» الألمانية أمس، موضحة أن بنفيكا يتأهب لضم لاعب خط الوسط البرازيلي، وأنه على استعداد لتقديم مقابل مالي يبلغ 10 ملايين يورو.
ومع خروجه من حسابات المدير الفني الحالي لهانوفر توماس دول، يستطيع اللاعب استغلال الشرط الجزائي في عقده والرحيل عن صفوف الفريق الذي يحتل المركز الـ18 الأخير بجدول الدوري الألماني (بوندسليجا) ويبدو مهددا بشدة بالهبوط لدوري الدرجة الثانية.
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