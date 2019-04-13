لاعب يتكفل بنسبة من قيمة انتقاله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هامبورج

تكفل قائد فريق هوليستن كيل المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، ديفيد كينسومبي بنسبة من قيمة عقد انتقاله إلى صفوف هامبورج المنافس أيضا بالدرجة الثانية.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أمس، أن الصفقة التي تبلغ قيمتها 3 ملايين يورو (38. 3 ملايين دولار) أبرمت بعد أن ساهم لاعب خط الوسط كينسومبي بنسبة 10% وهو ما يعادل 300 ألف يورو، حيث كان هامبورج مستعدا لدفع 7, 2 مليون يورو فقط للحصول على خدماته.

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وقال مدير الكرة بنادي هامبورج رالف بيكر في تصريحات لصحيفة بيلد «فريق ديفيد قدم المقترح في ظل رغبة اللاعب في الانضمام إلى فريقنا».

وأضاف «ديفيد واثق من أن فريقنا هو المكان المناسب بالنسبة له وأنه يمكنه إنجاز الكثير معنا في الأعوام المقبلة».

ويحتل هامبورج المركز الثاني بدوري الدرجة الثانية ويسعى للعودة سريعا إلى دوري الدرجة الأولى (بوندسليجا).

وقال بيكر إن هامبورج يتوقع أن يصبح كينسومبي (23 عاما) قائدا للفريق في المستقبل.