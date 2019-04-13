يد الخليج بطل لممتاز الشباب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد حسن السيهاتي فريق الخليج بكأس بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب، والميداليات الذهبية أمس في ختام مباريات الجولة العاشرة والأخيرة للمسابقة.

وأسفرت نتائج مباريات الجولة من الدور النهائي لمجموعة تحديد المراكز من الأول حتى السادس، عن فوز الخليج على القارة بنتيجة 36-23، وفوز النور على الترجي 27-31، وتعادل المحيط مع مضر بنتيجة 23-23.

وبهذه النتائج، تصدر الخليج سلم الترتيب النهائي العام للبطولة بالعلامة الكاملة (20 نقطة) بعدما ضمن الحصول على اللقب قبل جولتين من نهاية المنافسات، وجاء المحيط ثانيا بـ14 نقطة، والنور ثالثا بـ13 نقطة، ومضر رابعا بـ6 نقاط، والقارة خامسا بـ3 نقاط، والترجي سادسا بـ3 نقاط أيضا.