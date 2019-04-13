الارشيف / اخبار السعوديه

موسم كين مهدد بالنهاية قبل الأوان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن

قال المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي ماوريسيو بوتشيتينو، إنه سيكون من الصعب أن يلعب المهاجم هاري كين مع الفريق فيما تبقى من مباريات هذا الموسم.

Advertisements

وتعرض كين لإصابة في أربطة الكاحل في المباراة التي فاز بها توتنهام على مانشستر سيتي 1-0 الثلاثاء الماضي بدوري أبطال أوروبا.

وسيخضع كين لتقييم إضافي هذا الأسبوع، ولكن بوتشيتينو ليس متفائلا بعودة اللاعب قبل نهاية الموسم.

وقال بوتشيتينو أمس «الأسبوع المقبل سنرى ما سيحدث، سنفعل كل شيء لتعافيه بأسرع وقت ممكن، ولكن هناك 5 أسابيع متبقية من الموسم للتعافي، كين سيفعل كل شيء ممكن للعودة للملعب، إصابته أمر محزن قليلا، ولكن كين يتطلع للتعافي في أسرع وقت ممكن».


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موسم كين مهدد بالنهاية قبل الأوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا