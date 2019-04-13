موسم كين مهدد بالنهاية قبل الأوان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي ماوريسيو بوتشيتينو، إنه سيكون من الصعب أن يلعب المهاجم هاري كين مع الفريق فيما تبقى من مباريات هذا الموسم.

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وتعرض كين لإصابة في أربطة الكاحل في المباراة التي فاز بها توتنهام على مانشستر سيتي 1-0 الثلاثاء الماضي بدوري أبطال أوروبا.

وسيخضع كين لتقييم إضافي هذا الأسبوع، ولكن بوتشيتينو ليس متفائلا بعودة اللاعب قبل نهاية الموسم.

وقال بوتشيتينو أمس «الأسبوع المقبل سنرى ما سيحدث، سنفعل كل شيء لتعافيه بأسرع وقت ممكن، ولكن هناك 5 أسابيع متبقية من الموسم للتعافي، كين سيفعل كل شيء ممكن للعودة للملعب، إصابته أمر محزن قليلا، ولكن كين يتطلع للتعافي في أسرع وقت ممكن».