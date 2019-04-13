مصر تحبط هجوما إرهابيا في سيناء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سيناء

نجحت قوة شرطة كمين عيون موسى في جنوب سيناء المصرية، في إحباط هجوم إرهابي استهدف الكمين الواقع على بعد 30 كلم من نفق الشهيد أحمد حمدي، بعد تبادل لإطلاق النار بين قوة الكمين والإرهابيين صباح أمس.

وذكرت مصادر أمنية مطلعة بمديرية أمن السويس أن قوة الشرطة نجحت في القضاء على كل المجموعة الإرهابية المهاجمة وأن أربعة من أفراد قوة الكمين أصيبوا خلال الهجوم.