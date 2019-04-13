المقام السامي يوافق على إزالة المجمع الحكومي وسط أبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فهد الرياعي - أبها

أعلن أمير منطقة عسير تركي بن طلال عن صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على إزالة المجمع الحكومي القديم وسط مدينة أبها؛ وذلك حسب الاقتراح المقدم من إمارة منطقة عسير بالتنسيق مع كل من وزارة المالية وهيئة عقارات الدولة وصندوق الاستثمارات العامة وأمانة المنطقة؛ وذلك للعمل على إعادة تهيئة الموقع؛ ليكون قيمة مضافة لمدينة أبها تواكب تطلعات أبناء المنطقة وفق خطة تطويرها.

وهنأ الأمير تركي بن طلال الأهالي على هذه الموافقة السامية، ورفع باسمه ونيابة عنهم، وبكل اعتزاز وامتنان خالص الشكر وعظيم الامتنان لقائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ذي القرار الحكيم والرؤية الثاقبة على هذه الموافقة السامية.