المؤشر الأسبوعي: وصول 5.2 ملايين معتمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 5,730,842 تأشيرة منذ بدء الموسم حتى 6 شعبان الحالي، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 5,273,075 معتمرا، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين 472,043 معتمرا، منهم 330,560 في مكة المكرمة، بينما يوجد 141,483 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 4,801,032 معتمرا بعد أن أدوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مطلع العام الهجري الحالي، الذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى أعدادالمغادرين.

وصول المعتمرين:

4,706,764معتمرا عبر المنافذ الجوية

504,116 معتمرا عبر المنافذ البرية

62,195 معتمرا عبر المنافذ البحرية

أكثر الجنسيات قدوما:

الباكستانية

1,222,459

الإندونيسية

808,698

الهندية

513,031

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المصرية

316,03

التركية

250,713

اليمنية

246,992

الماليزية

243,793

الجزائرية

226,538

العراقية

185,051

الأردنية

148,041