المؤشر الأسبوعي: وصول 5.2 ملايين معتمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 5,730,842 تأشيرة منذ بدء الموسم حتى 6 شعبان الحالي، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 5,273,075 معتمرا، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين 472,043 معتمرا، منهم 330,560 في مكة المكرمة، بينما يوجد 141,483 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 4,801,032 معتمرا بعد أن أدوا العمرة والزيارة.
جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مطلع العام الهجري الحالي، الذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى أعدادالمغادرين.
وصول المعتمرين:
4,706,764معتمرا عبر المنافذ الجوية
504,116 معتمرا عبر المنافذ البرية
62,195 معتمرا عبر المنافذ البحرية
أكثر الجنسيات قدوما:
الباكستانية
1,222,459
الإندونيسية
808,698
الهندية
513,031
المصرية
316,03
التركية
250,713
اليمنية
246,992
الماليزية
243,793
الجزائرية
226,538
العراقية
185,051
الأردنية
148,041
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