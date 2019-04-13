الحج تستضيف المعتمرين السودانيين حتى عودة الرحلات إلى بلادهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، جميع شركات ومؤسسات العمرة باستضافة المعتمرين السودانيين وتقديم كل الخدمات لهم حتى عودة الرحلات إلى السودان، ومتابعة مكاتب شركات الطيران والموانئ البحرية لتأكيد حجوزات العودة الجديدة، إثر إغلاق الأجواء السودانية لمدة 24 ساعة.
وأكدت الوزارة في تعميم أصدره بنتن على شركات ومؤسسات العمرة الاستمرار في تقديم الخدمات لجميع المعتمرين السودانيين وإسكانهم.
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