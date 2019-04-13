«الولاية على أموال القاصرين» تبحث الاستفادة من الحلول التقنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

عقد رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محمد العقلا اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة «علم» الدكتور عبدالرحمن الجضعي في مقر الهيئة بالرياض، بحضور مساعدي رئيس الهيئة لشؤون القاصرين عبدالعزيز الحسين وللخدمات المساندة عبدالرحمن الضحيان، وعدد من مديري الإدارات.

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وأوضح العقلا أن الاجتماع ناقش ما ستقدمه «علم» من خلال رؤية متكاملة لإعادة رسم الخطط الاستراتيجية للهيئة، وتوفير الربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم الخدمات للمستفيدين من خلال الحلول الالكترونية ومن خلال مراكز الخدمة، وتأهيل وتدريب منسوبي الهيئة، وكذلك المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وأشاد بالدور المميز الذي تلعبه شركة «علم»، كونها شركة وطنية رائدة ومتميزة في تقديم الحلول الرقمية لخدمة الوطن، مؤكدا أنها تعمل على تقديم الخدمات الأكثر أهمية للمستفيدين في الوطن، من خلال التسهيل والتيسير على القطاعات الحكومية في خدمة المستفيدين من هذه القطاعات بدقة واحترافية ورفع معدلات رضاهم عن الخدمات.

ونوه بالحلول الرقمية الابتكارية المقدمة للهيئة التي ستساعدها في أداء مهمتها الكبيرة بشكل سريع، وتطور من أدائها، بما يسهل على المشمولين بنظامها من التواصل معها والاستفادة من خدماتها وصرف استحقاقاتهم بشكل سهل وسريع.