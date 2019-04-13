7 برامج ماجستير جديدة بجامعة بيشة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها اعتمدت جامعة بيشة 7 برامج جديدة في مرحلة الماجستير بكليات التربية والهندسة والحاسبات وإدارة الأعمال. وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور صالح الشمراني أن البرامج تتضمن الإرشاد النفسي، والقيادة التربوية بكلية التربية، والهندسة المالية، وإدارة مشروعات بكلية الأعمال، والطاقة المتجددة، والإدارة الهندسية بكلية الهندسة، والأمن السيبراني بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات.



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