مناقشة نقاط الضعف والقوة للوقاية من المخدرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

تناول الملتقى الإثرائي لمديري الشؤون الوقائية الذي نظمته المديرية العامة لمكافحة المخدرات في مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض، بمشاركة 20 متدربا، عـرض ومناقشة نتيجة تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر (swot) للعمل الوقائي، ومناقشة وتطوير وتفعيل الأنظمة التقنية للشؤون الوقائية، والتي تشمل نظام البرامج الوقائية ونظام طلبات العلاج ونظام مجلد المشاركة، والتعرف على وبائيات المخدرات والمؤثرات العقلية، وحجم مشكلة المخدرات في المملكة.

واختتمت فعاليات الملتقى أمس الأول، حيث اشتمل على ورشة عمل، ودورة تدريبية مكثفة بعنوان «أسس الوقاية من المخدرات وتخطيط وتنفيذ البرامج الوقائية»، بحضور نائب مدير عام مكافحة المخدرات اللواء عبدالله بن حمود الأطرم.

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وشارك متخصصون من المجمع في تقديم عدد من المحاضرات، حيث قدم مساعد المدير التنفيذي للخدمات المجتمعية والتوعية الدكتور عبشان العبشان محاضرة بعنوان «أسس الإرشاد في قضايا الإدمان على المخدرات» وقدم رئيس أقسام الإدمان الدكتور فيصل الزكري محاضرتين الأولى بعنوان «أسباب الإدمان» والثانية بعنوان «خصائص وعلامات الإدمان»، كما قدم رئيس العيادات الخارجية الدكتور فيصل البيشي محاضرة بعنوان «أسس وطرق علاج الإدمان على المخدرات»، فيما قدم مدير العلاقات والإعلام الصحي حمد العتيبي محاضرة بعنوان «الوقاية من المخدرات في الإعلام والإعلام الجديد - ضوابط ومحاذير».

وهدف الملتقى إلى تطوير منظومة العمل الوقائي وفق الخطة الاستراتيجية للعمل الوقائي بالمديرية وأهدافها الكلية، وعرض منظومة مبادرات الشؤون الوقائية بالمديرية وسبل تنفيذها بالمناطق، وحجم مشكلة المخدرات في المملكة، وعوامل الخطورة والحماية، والتعرف على أبرز الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الوطنية بما في ذلك العقوبات، والتعرف على أهم مقدمي الخدمات والجهات المعنية بمكافحة المخدرات وأدوارها.

موضوعات تطرق لها الملتقى: