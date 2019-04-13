السعودية | رسميا.. إطلاق اسم الأمير سعود الفيصل على شارع حيوي بمكة

شكرا لقرائتكم رسميا.. إطلاق اسم الأمير سعود الفيصل على شارع حيوي بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتهت أمانة العاصمة المقدسة من وضع لوحات شارع الأمير الراحل سعود الفيصل بحي الشوقية.

وكان الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، قد وافق على المقترح، الذي تقدمت به أمانة العاصمة المقدسة، بإطلاق اسم وزير الخارجية الراحل، الأمير سعود الفيصل، على أحد الشوارع الحيوية بالعاصمة المقدسة.

وجاء ذلك تقديراً لدور الأمير الراحل البارز في خدمة الوطن، وعرفاناً لما بذله من جهود خلال مسيرته الدبلوماسية والسياسية والإنسانية.

ويمتد شارع الأمير سعود الفيصل من الطريق الواصل من جنوب مخطط الشوقية إلى شمالها منتهياً بخط مكة – جدة السريع، مروراً بطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز.