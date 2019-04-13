- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم أمطار غزيرة في الرياض.. والأرصاد تحذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تشهد الرياض هطول أمطار رعدية ما بين متوسطة إلى غزيرة مستمرة منذ ساعات، أثرت على طبيعة الحركة المرورية في عدد من الطرق، وتحديداً جنوب وغرب العاصمة، صاحبها زخات من البرد.
من جهتها، حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تنبيه متقدم منتصف الليل من استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح النشطة، التي تستمر حتى الساعة 22.00 من مساء السبت.
وامتد التحذير ليشمل مدينة الرياض ومحافظات الخرج وعفيف والمجمعة وشقراء ومركز الخاصرة، ومحافظات وادي الدواسر والسليل والأفلاج والأجزاء المجاورة لها.
كما وثق عدد من الحسابات المهتمة بالطقس في المملكة العربية السعودية مشاهد فيديو وأخرى مصورة للحالة المطرية التي تعيشها العاصمة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | أمطار غزيرة في الرياض.. والأرصاد تحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.