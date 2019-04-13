صور وفيديو.. البرد يوقف مباراة البكيرية وحطين

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قرر حكم الساحة محمد الدقاش إلغاء مباراة نهائي دوري الدرجة الثانية بين البكيرية وحطين المُقامة على ملعب نادي البكيرية، بسبب كثافة الأمطار والبرد.
وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إلغاء المباراة، وقال: “إيقاف مباراة نهائي دوري الدرجة الثانية بين البكيرية وحطين لعدم إمكانية استكمالها حاليًا بسبب الأحوال الجوية”.
وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم..، أنه سيتم تحديد موعد جديد لاستكمال مباراة البكيرية وحطين في نهائي دوري الدرجة الثانية في وقت لاحق.
وكان حكم الساحة محمد الدقاش قد قرر إيقاف مباراة نهائي دوري الدرجة الثانية بين البكيرية وحطين عند الدقيقة 30 بسبب البرد، قبل أن يُقرر إلغائها.
وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقاطع فيديو وصور لملعب مباراة نهائي دوري الدرجة الثانية بعد سقوط الأمطار والبَرَد، وأكدوا أن ملعب البكيرية يكتسي باللون الأبيض مثل الملاعب الأوروبية.
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