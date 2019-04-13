غرفة الرياض تطرح 26 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

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أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (26) وظيفة شاغرة للرجال وللنساء، لحملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل لدى 5 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي: – مكتب أحمد بن محمد الأحمد للمحاماة والاستشارات القانونية. – سمسا للنقل السريع المحدودة. – شركة التكنولوجيا الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات. – فندق حياة ريجينسي. – شركة الجاسرية للتمويل. وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مدير مركز دورات تدريبية. . محامي مرخص ومستشار قانوني. . مستشار قانوني متخصص في إعداد البحوث والدراسات القانونية. . سكرتير. . مترجم. . مسوق. Advertisements . مسؤول تسويق. . مدير منتج. . مسؤول علاقات حكومية. . مدير تحصيل. . محاسب. . محصل. . مدخل بيانات. . موظف خدمة عملاء. . موظفة شؤون موظفين. . مساعدة مدير قسم التدريب والتطوير. . منسقة قسم التدريب والتطوير. وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الاثنين الموافق 15 إبريل 2019م..، وتستمر لمدة 3 أيام. وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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