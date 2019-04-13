11 وظيفة شاغرة لدى بي إيه إي سيستمز بالرياض والطائف

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والهندسية والإدارية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف”. وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . فني محاكاة مراقبة الأسلحة. . مشرف فني متجر التسليح- التايفون. . مشرف فني صيانة- التايفون. . مشرف أول الكترونيات الطيران- التايفون. . أخصائي تقني/ أنظمة الدفع العامة- التايفون. Advertisements . فني صيانة الطائرات. . فني صيانة أنظمة إلكترونيات. . مشغل ميكانيكي- التايفون. . مدير أنظمة الدعم الأرضي- التايفون. . مشغل إلكترونيات الطيران- التايفون. . مدير أول تجاري/ العقود. وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف..، وذلك بدءًا من تاريخ 12 إبريل 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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