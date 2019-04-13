وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة سيمينس الألمانية

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أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية SIEMENS، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والدمام. وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة جاءت على مسمى: . المحامي التجاري (للسعوديين/ الرياض). . مهندس دعم فني (الدمام). Advertisements . مشرف التركيبات (الرياض). . منسق التعليم المهني (الرياض). وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 11 إبريل 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة..، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).





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