الذهب يرتفع متجها لتحقيق أول مكسب أسبوعي في 3 أسابيع

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مع انخفاض الدولار، مما يساعد المعدن الأصفر على التعافي من أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية في أسبوعين، الذي سجله في الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1293.67 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوع أمس الخميس. وربح الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% مرتفعًا إلى 1297 دولارا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 14.97 دولار للأوقية..، لكنها ما زالت منخفضة نحو 0.6% خلال الأسبوع.

وربح البلاتين في التعاملات الفورية نحو 0.6% مرتفعًا إلى 892.68 دولار للأوقية ومتجها صوب تسجيل أول تراجع أسبوعي في خمسة أسابيع. وصعد البلاديوم نحو 0.4% إلى 1370.81 دولار للأوقية





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