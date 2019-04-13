هل يجب تحليل البصمة الغذائية لمريض الكولسترول والضغط ؟.. النمر يُجيب

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أكد الدكتور خالد النمر – ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي أن “عمل تحليل البصمة الغذائية” ليس شرطًا لكل من يعاني من ارتفاع الكولسترول والضغط. جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر”، حيث تلقى سؤالا وأجاب عليه كالآتي: هل تنصح بتحليل البصمة الغذائية لكل مريض يعاني من ارتفاع الكولسترول والضغط ؟ ج: الحمية ضرورية في علاج هذين المرضي حتى مع تناول العلاج..، ولكن لا يُشْتَرَط عمل تحليل البصمة الغذائية.





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