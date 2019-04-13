4 أخطاء غذائية قاتلة سبب 20 % من وفيات العالم

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أشارت دراسات عدة إلى أن خمس الوفيات حول العالم ناجمة عن اتباع حميات غذائية غير صحية، الأمر الذي يتسبب بأمراض قاتلة مثل القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان فضلا عن النوع الثاني من السكري.

وأشارت الدراسات إلى 4 أخطاء تغذية قاتلة يقع فيها كثيرون ممن يتبعون حميات غذائية غير مدروسة، دون استشارة أخصائيين وهي:

عدم تناول كميات كافية من المكسرات

لفتت الدراسات إلى خطورة عدم تناول كميات كافية من المكسرات..، حيث غالبا ما يتناول من يتبع حميات غذائية هذا النوع من الأغذية بنسبة أقل بـ12 في المائة من النسبة الموصى بها والضرورية لجسم الإنسان.

ويوصي أطباء بضرورة تناول 21 غراما يوميا عند اتباع حمية، وذلك نظرا لغنى المكسرات بالبروتين والألياف والدهون المفيدة للقلب والفيتامينات.

تجاهل الحليب كامل الدسم

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تعتبر كمية 435 جم من الحليب يوميا رقما مناسبا للحفاظ على صحة أجسامنا وفق الدراسة، التي أشارت إلى ضرورة تناول الحليب كامل الدسم،والذي لا يزيد من مخاطر الإصابة بالسمنة كذلك يفيد الحليب في الحصول على عظام قوية وتسهيل امتصاص الفيتامين “دال” بكفاءة أكبر.

تناول كميات غير كافية من الحبوب

تبلغ كمية الحبوب الكاملة الموصى بها يوميا 125 جم ، بسبب فوائدها الطبية التي تشمل تخفيض مخاطر الإصابة بأمراض القلب ورفع كفاءة الجهاز الهضمي، وبالتالي لعب دور مؤثر في إدارة وزن الجسم.

ومن الحبوب الصحية ذات المنافع الكبيرة الأرز البني والشعير والشوفان وخبز القمح الكامل والذرة.

الأغذية المالحة والمشروبات السكرية

لا يخفى على أحد الأضرار المترتبة على تناول المشروبات الغازية الغنية بالسكريات..، حيث تؤدي إلى زيادة الوزن والإصابة بالسكري وتسوس الأسنان.

وترفع الكميات الكبيرة من الصوديوم ضغط الدم واحتمالات التعرض لجلطات، كما تزيد الأغذية الغنية بالأملاح مثل اللحوم المصنعة من احتمالات الإصابة بالسكري وأمراض القلب وأنواع من السرطان.

