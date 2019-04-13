«ثلوج وأمطار».. أجواء شتوية تزيّن البكيرية والأهالي يستقبلونها بكاميرات التصوير

هطلت أمطار من متوسطة إلى خفيفة- عصر اليوم الجمعة- على محافظة البكيرية، مصحوبة بزخات من البرد، جرى على إثرها عدد من الأودية والشعاب، فيما جذب جريانها أهالي البكيرية للتنزه في أجوائها، والاستمتاع بمشاهدها الجمالية.

وعاشت البكيرية، عصر اليوم الجمعة، أجواءً شتويةً جميلة، إذ شهدت سقوط زخّات كبيرة من البَرَد.

وفجَّرت الأمطار التي هطلت مصحوبة بالبَرَد، مواهب أهالي البكيرية الذين تباروا في تصوير مواقع عدة، وتشكيل البَرَد بأحجام وأشكال مختلفة؛ لعرض ما جادت به أناملُهم من منحوتات بيضاء.

من جهة أخرى، ألغى الحكم محمد الدقاش، مباراة نهائي دوري الدرجة الثانية بين فريقي البكيرية وحطين، اليوم الجمعة، بسبب هطول الأمطار وزخات البرد، التي وقعت بشكلٍ كثيف على ملعب «البكيرية»، بعد مرور 30 دقيقة من بداية اللقاء.

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وقرر حكم المباراة إيقاف اللقاء مؤقتًا؛ بسبب الأمطار الكثيفة، منتظرًا فرق الصيانة التي وجهها بإزالة الثلوج، إلا أنها لم تتمكن.

وفحص حكم المباراة محمد الدقاش، أرضية الملعب قبل اتخاذه القرار النهائي حول إلغاء المباراة، على أن يحدد الموعد الجديد لاستكمال المباراة في وقت لاحق.

ويوضّح مقطع الفيديو، الذي حصلت عليه «عاجل»، زخات البرد تكسو ملعب اللقاء، فيما نزل بعض المشجعين إلى أرضية الملعب فرحًا بزخات البرد.