شكرا لقرائتكم خبر عن الجنسية السعودية لـ 16 شخصاً.. بينهم عائلة مكونة من 10 أفراد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) منحت الجهات المختصة الجنسية السعودية بموجب صدور أمرين ساميين وقرار وزاري لأسرتين وامرأة، وبلغ عدد المستفيدين من القرار 16 شخصاً. وأوضحت الأحوال المدنية، في إعلان لها بالصحيفة الرسمية (أم القرى) أمس (الجمعة)، أن أمرا ساميا منح الجنسية لشخص، وزوجته، و3 من أبنائه، إضافة إلى قرار سام آخر منح بموجبه الجنسية السعودية لشخص، وزوجته، و8 من أبنائه. كما صدر قرار وزاري بمنح الجنسية السعودية لامرأة بموجب المادة 14 من نظام الجنسية السعودية. وتؤكد المادة الـ14 من النظام أنه يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية السعودية أن تصبح جنسية زوجته سعودية متى قدمت إلى المملكة، وقررت رغبتها في ذلك، وتنازلت عن جنسيتها، وأن يكتسب أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية السعودية تبعاً لوالدهم إذا كانوا مقيمين في المملكة، أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد، أما أولاده الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية السعودية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن 5 سنوات.

منحت الجهات المختصة الجنسية السعودية بموجب صدور أمرين ساميين وقرار وزاري لأسرتين وامرأة، وبلغ عدد المستفيدين من القرار 16 شخصاً. وأوضحت الأحوال المدنية، في إعلان لها بالصحيفة الرسمية (أم القرى) أمس (الجمعة)، أن أمرا ساميا منح الجنسية لشخص، وزوجته، و3 من أبنائه، إضافة إلى قرار سام آخر منح بموجبه الجنسية السعودية لشخص، وزوجته، و8 من أبنائه. كما صدر قرار وزاري بمنح الجنسية السعودية لامرأة بموجب المادة 14 من نظام الجنسية السعودية. وتؤكد المادة الـ14 من النظام أنه يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية السعودية أن تصبح جنسية زوجته سعودية متى قدمت إلى المملكة، وقررت رغبتها في ذلك، وتنازلت عن جنسيتها، وأن يكتسب أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية السعودية تبعاً لوالدهم إذا كانوا مقيمين في المملكة، أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد، أما أولاده الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية السعودية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن 5 سنوات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.