السديس لـ الخليج 365 : احذروا مستغلي «الاختلافات الشرعية»

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جدة - خالد شويل - أحمد الرباعي (عرعر) جدد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالرحمن السديس لـ«الخليج 365» التأكيد على ألا يكون الاختلاف في المسائل الشرعية ذريعة لضرب اللحمة الوطنية وشق الصف. واشار إلى أن الحل الأمثل في ذلك هو الحوار والمناقشة والمناظرات العلمية. وأوضح السديس، على هامش محاضرة بعنوان «الانتماء واللحمة الوطنية» قدمها في عرعر، أن من يجعلون من الاختلاف في الشرع وسيلة لشق الصف هم من يجهلون أدب الاختلاف، «فالاختلاف في الشرع محمود بينما الخلاف شر مذموم». وأكد السديس ضرورة تمكين المرأة جدد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالرحمن السديس لـ«الخليج 365» التأكيد على ألا يكون الاختلاف في المسائل الشرعية ذريعة لضرب اللحمة الوطنية وشق الصف. واشار إلى أن الحل الأمثل في ذلك هو الحوار والمناقشة والمناظرات العلمية. وأوضح السديس، على هامش محاضرة بعنوان «الانتماء واللحمة الوطنية» قدمها في عرعر، أن من يجعلون من الاختلاف في الشرع وسيلة لشق الصف هم من يجهلون أدب الاختلاف، «فالاختلاف في الشرع محمود بينما الخلاف شر مذموم». وأكد السديس ضرورة تمكين المرأة السعودية التي تعتز بدينها وفق رؤية ٢٠٣٠، وأن مساهمتها في خدمة دينها ووطنها ومجتمعها لا تنافي الشرع. ولفت إلى أن الإعلام عليه دور كبير عبر وسائل التقنية الحديثة في مواجهة ما يُحاك ضد الدين والوطن من خفافيش الظلام بعد أن أصبحت أهدافهم واضحة في استهداف ولاة الأمر، والعلماء، والوطن.



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