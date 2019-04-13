شكرا لقرائتكم خبر عن «أموال القاصرين» و«علم» تبحثان الحلول التقنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عقد رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محمد العقلا لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة «عِلم» الدكتور عبدالرحمن الجضعي في مقر الهيئة بالرياض، بحضور مساعدي رئيس الهيئة لشؤون القاصرين عبدالعزيز الحسين وللخدمات المساندة عبدالرحمن الضحيان، وعدد من مديري الإدارات.

وأوضح العقلا، أن الاجتماع ناقش ما ستقدمه «عِلم» للهيئة من خلال رؤية متكاملة لإعادة رسم الخطط الإستراتيجية للهيئة، وتوفير الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم الخدمات للمستفيدين من خلال الحلول الإلكترونية ومن خلال مراكز الخدمة، وتأهيل وتدريب منسوبي الهيئة وكذلك المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وأشاد بالدور المميز الذي تقوم به شركة «عِلم»، كونها شركة وطنية رائدة ومتميزة في تقديم الحلول الرقمية لخدمة الوطن. مؤكداً أن «عِلم» تعمل على تقديم الخدمات الأكثر أهمية للمستفيدين في الوطن، من خلال التسهيل والتيسير على القطاعات الحكومية في خدمة المستفيدين من هذه القطاعات بدقة واحترافية ورفع معدلات رضاهم عن الخدمات.

وأشاد رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالحلول الرقمية الابتكارية المقدمة للهيئة التي ستساعدها في أداء مهمتها الكبيرة بشكل وتطور من أدائها، بما يسهل على المشمولين بنظام الهيئة من التواصل مع الهيئة والاستفادة من خدماتها وصرف استحقاقاتهم بشكل سهل وسريع.