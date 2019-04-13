شكرا لقرائتكم خبر عن جدل مكبرات أصوات المساجد يتجدد.. و«الشؤون الإسلامية» تنفي «المنع» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

قطع المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالعزيز سعود العسكر بعدم صحة ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية عن منع الوزارة نقل الأذان والصلوات عبر مكبرات الصوت الخارجية. وأشار إلى أن الوزارة حددت ضوابط الميكروفونات في المساجد والجوامع في شهر رمضان فقط وفقاً لتعميم سابق معمول به منذ سنوات ويتجدد كل عام.

وأوضح المتحدث أن ضوابط مكبرات الصوت في المساجد والجوامع في رمضان تنص على أن لا تزيد المكبرات على 4 خارجية، وتحديد درجة الصوت إلى الرابعة نظراً لقرب المساجد عن بعضها ومنعاً للإزعاج وتداخل الأصوات ما يشوش على المصلين في المساجد الأخرى. وأضاف أن المنع من استعمال مكبرات الصوت الخارجية خاص فقط في صلاة التراويح والقيام في مساجد الفروض، واقتصار استخدامها في الجوامع بشكل غير مبالغ فيه، «هذا معمول به منذ سنوات ويتجدد كل عام».