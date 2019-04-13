شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة في السودان لـ الخليج 365 : السعوديون في الخرطوم.. بخير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ياسر عبدالفتاح (الخرطوم)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر لـ "الخليج 365" أن السفارة في تواصل دائم ومستمر على مدار الساعة مع كافة المواطنين المقيمين والزائرين للخرطوم وكافة المدن السودانية للاطمئنان على أوضاعهم عقب الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان.

وقال السفير إن كافة الرعايا وأعضاء السفارة ومنسوبيها والطلاب الدارسين بالجامعات السودانية بخير، إذ خصصت السفارة رقم هاتف موحدا للتواصل وتقديم العون والمساعدة لهم حال تطلب الأمر. وأضاف السفير السعودي بالخرطوم أن السفارة لم تتلق منذ بدء الأحداث وحتى يوم أمس (الجمعة) أي بلاغات سالبة. مؤكدا أن السفارة بادرت منذ بدء الأحداث في السودان إلى إبلاغ السعوديين المقيمين والزائرين لكافة المدن السودانية بالابتعاد عن التجمعات حفاظا على سلامتهم.