شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر العمرة: إصدار 5.7 مليون تأشيرة ومغادرة 4.8 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة، إصدار 5,730,842 تأشيرة حتى 6 شعبان وبلغ مجموع القادمين 5,273,075 معتمرًا، فيما بلغ عدد الموجودين داخل المملكة 472,043 معتمرًا، منهم 330,560 في مكة المكرمة، 141,483 بالمدينة المنورة، وتم تسجيل مغادرة 4,801,032 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

وتوزع وصول المعتمرين إلى السعودية بين ثلاث وسائل نقل، إذ وصل عبر المنافذ الجوية 4,706,764 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 504,116 معتمرًا، و62,195 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

وتصدرت باكستان الجنسيات الأكثر قدوما بـ 1,222,459، إندونيسيا 808,698، الهند 513,031، مصر 316,034، تركيا 250,713 معتمرًا.

ثم اليمن 246,992، ماليزيا 243,793، الجزائر 226,538، العراق 185,051، الأردن.148,041.