شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة.. جهود دؤوبة لتخفيف معاناة اليمنيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن) وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1,500 كرتون تمر في مناطق الدكة والخيسة والعشوائي التابعة لمديرية البريقة بمحافظة عدن، يستفيد منها 9,000 فرد، وذلك ضمن الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة. ووزع المركز 300 سلة غذائية، تزن 22 طنًا و200 كيلو غرام، على النازحين والمتضررين في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 1,800 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف محافظات يمنية عدة. ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1,500 كرتون تمر في مناطق الدكة والخيسة والعشوائي التابعة لمديرية البريقة بمحافظة عدن، يستفيد منها 9,000 فرد، وذلك ضمن الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة. ووزع المركز 300 سلة غذائية، تزن 22 طنًا و200 كيلو غرام، على النازحين والمتضررين في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 1,800 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف محافظات يمنية عدة. ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها. مساعدات متواصلة يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للأشقاء اليمنيين.



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