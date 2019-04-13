شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تعاون بين «الأمن السيبراني» والمنتدى الاقتصادي العالمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وقعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أمس (الخميس) مذكرة نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف استكشاف فرص التعاون لتعزيز الأمن السيبراني، وبناء القدرات السيبرانية، وتحديد فرص التعاون المحتملة في المشاريع والمبادرات ذات العلاقة والحماية من التهديدات السيبرانية.

وقام بتوقيع المذكرة نائب المحافظ لقطاع الإستراتيجية والتخطيط الدكتور إبراهيم الفريح، ومدير مركز الأمن السيبراني عضو مجلس الإدارة للمنتدى الاقتصادي العالمي الويس زوينجي.

يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي هو مؤسسة دولية مستقلة ملتزمة بالتطوير العالمي من خلال إشراك رجال الأعمال والسياسيين والأكاديميين وغيرهم من قادة المجتمع في صياغة الأجندات العالمية والإقليمية والصناعية، وتأسس كمؤسسة منذ عام 1971 في سويسرا.