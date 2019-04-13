شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف خادم الحرمين: برنامج العمرة يحقق التواصل بين المسلمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أكد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، أهمية برنامج العمرة والزيارة في تحقيق التواصل المستمر مع المسلمين في أنحاء العالم، وطرح ومناقشة قضايا الأمة الإسلامية وتحدياتها، منوهين بعناية ورعاية المملكة بالإسلام والمسلمين حيث تقدم لهم كل أنواع الدعم والمساعدات.

وأدى 225 شخصية إسلامية من 27 دولة يمثلون المجموعة الـ14 من ضيوف البرنامج أمس صلاة الجمعة في المسجد الحرام وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة، مبتهلين إلى المولى القدير أن يتقبل منهم صالح أعمالهم وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين لكل خير ورشاد، وأن يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفهم على الخير والهدى. واستمع الضيوف إلى خطبة الجمعة التي ألقاها إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور أسامة بن عبدالله خياط.

من جهة ثانية، نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للعمرة والزيارة أمس، برنامجا ثقافيا ترفيهيا للمجموعة ذاتها، شمل زيارة المشاعر المقدسة وجبل الرحمة بمشعر عرفات ثم التوجه إلى متنزه الكر الترفيهي بطريق مكة - الهدا. وتخلل اليوم الثقافي الترفيهي في متنزه الكر الترفيهي عدد من الأنشطة الثقافية والحفل الخطابي.