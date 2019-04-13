شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: اتفاقيات مع جامعات سعودية وأمريكية لتطوير التعليم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

وقعت جامعة الطائف اتفاقية مع جامعة أمريكية، ومذكرات تفاهم مع ثلاث جامعات سعودية، خلال مشاركتها في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي المقام حاليا في (الرياض).

وأوضح المشرف على جناح جامعة الطائف المشارك في المعرض والمؤتمر المتحدث باسم الجامعة صالح الثبيتي أن مدير الجامعة الدكتور حسام زمان وقع اتفاقيات مع كل من مديري جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك خالد، وجامعة المجمعة، فيما وقعت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة إيمان الزهراني الاتفاقية المشتركة مع ممثل جامعة جورج واشنطن الأمريكية.

وأكد الثبيتي أن توقيع الاتفاقية ومذكرات التفاهم جاء تحقيقا لمبدأ التعاون وزيادة المعارف وتبادل الخبرات والكفاءات بين جامعة الطائف والجامعات الرائدة في العالم والجامعات السعودية، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم مسيرة التقدم والتطور في المملكة، وتطبيقاً لتوجيهات ولاة الأمر بتعزيز مفهوم التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية في ما لا يتعارض مع مهماتها الأساسية بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها.

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كما أكد أن هذه الخطوة تأتي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، التي من أبرز ملامحها تطوير التعليم وتجويد مخرجاته ليساير الركب الحضاري، وكذلك في إطار السعي لتحقيق جودة الأداء الأكاديمي ومخرجات التعليم والأهداف والغايات المرجوة وانعكاساتها الإيجابية على قوة النواحي العلمية والعملية لدى الدارسين.

من جانبه أوضح المتحدث باسم جامعة الطائف أن الاتفاقية الموقعة مع جامعة جورج واشنطن تضمنت العديد من المجالات الأكاديمية والبحثية، أهمها التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس، وتقديم الدعم لجهود جامعة الطائف الهادفة إلى تقويم البرامج والمراجعة والاعتماد لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية، وبرامج الدراسات العليا، وكذلك دعم بناء القدرات في مجال التدريب السريري «المهارات السريرية والمحاكاة».

وذكر الثبيتي أن الاتفاقية تشمل أيضاً التعاون في مشاريع الأبحاث المشتركة، وقبول طلاب الطب بجامعة الطائف ببرامج التدريب الصيفي بجامعة جورج واشنطن، إلى جانب التعاون في مجال البحوث والتعليم الطبي وبرامج التدريب الأخرى بين الجامعتين، لتعزيز التفاعل وخدمة المصالح المتبادلة بينهما. وحول مذكرة التفاهم الموقعة مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بين أنها تهدف إلى تفعيل علاقة التعاون العلمي والبحثي بين الجامعتين في تقديم الخدمات الفنية والاستشارية وإقامة الدورات العلمية والتدريبية والتبادل الطلابي والأبحاث ذات الاهتمام المشترك، للاستفادة من الكفاءات المتخصصة المتوافرة لديهما.

وأشار المتحدث باسم جامعة الطائف إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع جامعة الملك خالد نصت على تفعيل علاقة التعاون العلمي والبحثي بين الجامعتين، وتبادل الخبرات والكفاءات المتخصصة المتوافرة لديهما في تقديم خدمات مختلفة في مجالات الخدمات الفنية والاستشارية.