شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تحسين مداخل ومخارج «الخدمة» بطريق الملك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

علمت "الخليج 365" أن أمانة جدة بدأت في تحسين مداخل ومخارج طرق الخدمة بطريق الملك، بما يحقق السلامة المرورية للمركبات وتلافي وقوع الحوادث، في حين تشهد جدة تنفيذ مشروع نفق طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) مع طريق المدينة، لتحرير حركة السير من الشرق للغرب حتى البحر, وتنفذ الأمانة نفقا في ميدان الفلك من الشرق إلى الغرب، مع جسر من الشمال للجنوب، واستكمال تحرير الحركة في طريق الملك فهد (الستين)، إذ سبق تنفيذ عدد من الجسور ونفق، فيما تساءل عدد من الموطنين: هل ستعود الطائرة إلى ميدانها؟

من جهة ثانية، وقعت مبادرة شباب الأعمال الوطنية أمس الأول مذكرة تفاهم مع أمانة محافظة جدة، وقعها أمين محافظة جدة صالح التركي، والرئيس التنفيذي للمبادرة عبدالرحمن عبدالله عالم، بحضور مجموعة من المسؤولين من الجهتين، إذ ركزت بنود الاتفاق على محاور حول الاستثمار والتطوير المجتمعي، إضافة إلى التخطيط والتنمية العمرانية وكذلك الحوكمة والمعلوماتية.

ووجه التركي بتشكيل غرفة مشتركة بين المبادرة ومركز الإبداع التابع للأمانة، بغية توحيد الجهود والرؤى التي تصب في خدمة المحافظة وسكانها وزائريها بشكل عام، وتضم في عضويتها مجموعة من أعضاء المبادرة، يرأسهم وليد بن إبراهيم السبيعي وأحمد أمل قنديل نائبا له.