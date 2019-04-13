شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل 740785 مخالفاً.. و2.9 مليون في قبضة الأمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في كافة مناطق المملكة حتى أمس الأول (الخميس)، عن ضبط 2943570 مخالفا، منهم 2294682 مخالفا لنظام الإقامة، و451130 مخالفا لنظام العمل، و197758 مخالفا لنظام أمن الحدود، فيما تم ترحيل 740785 مخالفا.

وبين تقرير الحملة أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ 49933 شخصا، 50% منهم يمنيون، و47% إثيوبيون، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2133 شخصا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، و3671 شخصا متورطا في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، إيقاف 1215 مواطنا لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة، فيما تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1167 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 48 سعوديا.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 11952 وافدا مخالفا، منهم 10162 رجلا، و1790 امرأة، وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 437543 مخالفا، وإحالة 400212 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 500102 مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم.