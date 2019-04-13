تفعيل برنامج قياس موهبة mawhiba.org .. كل ما تود معرفته هنا

يعتبر تفعيل برنامج قياس موهبة mawhiba.org من أهم البرامج الخدمية التى تدعم بها المملكة الطلاب في مختلف مدنها ضمن خطط التطوير والنهضة الجديدة 2030 القادمة، وهو عبارة عن مشروع وطني لاكتشاف الموهوبين والمبدعين السعوديين، ويعتمد برنامج قياس على قواعد وأسس علمية لدعم المنظومة التربوية، وذلك يتم انتقاء أفضل الطلاب من المبدعين الموهوبين، ونستعرض في هذا المقال، طريقة تفعيل برنامج قياس موهبة mawhiba.org وشروط البرنامج وأهدافه، ورابط الاستعلام عن نتائج برنامج قياس موهبة للمبدعين من أبناء المملكة.

شروط تفعيل برنامج قياس موهبة

حددت بوابة موهبة للمبدعين mawhiba.org شروط برنامج قياس موهبة من خلال المعايير الآتية:

لابد أن يكون المتقدم في الصف الثاني ثانوي للعام الدراسي الحالي 1439 -1440هـ.​

حصول الطالب على حد أدني نسبة 90 % في الصف الثالث متوسط و الصف الأول ثانوي.

حصول الطالب على درجات لا تقل عن 90 في المواد العلمية، الحاسب الآلي واللغة الانجليزية.

حصول الطالب على حد أدني عن 1000 في اختبار SAT، أو الحصول على درجة لا تقل عن 80 في اختبارTOEFL iBT أو الحصول على درجة 6.5 في اختبار IELTS حيث تكون الأولوية في القبول للطلبة المختبرين لاختبار SAT.

أهداف برنامج قياس موهبة

حددت أهداف برنامج قياس موهبة في النقاط التالية:

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معرفة كافة طلاب المملكة الموهوبين على مجالات العلوم والتقنية. تطوير نظام متكامل ومنهجية شاملة تساعد على معرفة الموهوبين. الاعتماد على العدالة والإنصاف في اختيار الطالب الموهوب. عمل قاعدة بيانات شاملة عن الطلبة الموهوبين في المملكة. المساعدة في توعية المجتمع السعودي بخصائص الموهوبين وأهمية اكتشافهم. توفير مصادر البحث العلمي والمكتبة العربية في مجال التعرف على الموهوبين.

بوابة موهبة

يمكنكم الاستعلام عن نتائج برنامج قياس موهبة 1440 من هنا

ويجدر الإشارة إلى أن تفعيل برنامج قياس موهبة يغطي جميع أنحاء مدن المملكة العربية السعودية، ويشمل البرنامج كافة الفئات العمرية بمراحل التعليم المختلفة، من أجل الاستفادة الكاملة لمن توافر فيه الشروط.