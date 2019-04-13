منصة نظام أبشر تسجيل دخول لاستخراج تصريح السفر من المنزل إلكترونيًا

نظام أبشر تسجيل دخول أهم مايبحث المواطنون عنه في دول الخليج، حيث يمكنهم نظام أبشر الإلكترونى من استخراج تصريح السفر والعديد من الخدمات الإلكترونية بكل سهولة وهما في منازلهم وفي أسرع وقت ولايحتاجون الذهاب إلى مصلحة الجوازات في أحدي مدن المملكة العربية السعودية حيث أطلقته وزارة الداخلية لمواكبة التطور التكنولوجي ولتوفير مزيد من الوقت والجهد الذي كان يبذل في الطرق التقليدية، ولكن الكثير لايعلم خطوات استخراج تصريح السفر للتابعين لدول الخليج على نظام أبشر الإلكتروني لذلك نوضحها لهم في هذا المقال ، كما نقدم رابط نظام أبشر تسجيل دخول من أجل التيسير عليهم ضمن الخدمات التى يعرضها موقعنا لمتابعيه الكرام من مختلف الدول.

خطوات استخراج تصريح السفر على نظام أبشر الإلكتروني

نقدم لكم مجموعة من الخطوات البسيطة من أجل استخراج تصريح السفر للتابعين لدول الخليج على نظام أبشر الإلكتروني كالتالي: Advertisements

انقر على نظام أبشر تسجيل دخول على موقع وزارة الدخلية السعودية

ادخل رقم الهوية الخاص بك أو اسم المستخدم الذي تم تسجيله بفي نظام أبشر الإلكتروني.

ادخل كلمة المرور أو الرمز المرئى لنظام أبشر.

ادخل البيانات المطلوبة بدقة شديدة.

يظهر لك مربع أكتب رمز التأكيد المرسل على الهاتف المحمول.

بعد كتابة رمز التحقق اضغط على تسجيل الدخول.

اختر من قائمة الجوازات ( تصاريح السفر للتابعين ).

اختر إصدار تصريح الهوية الوطنية

اكتب البيانات المطلوبة بعناية وحرص.

اضغط على إصدار التصريح.

راجع المعلومات التى تم إدخالها لأنك تكون المسئول في حال إن وردت بيانات خاطئة.

في النهاية ضغط على تأكيد وبذلك تتمكن من استخراج تصريح السفر بسهولة.

الجدير بالذكر أن من لم يستطيع التعامل نظام أبشر تسجيل دخول عليه ترك تعليق لنا بالمشكلة التى تواجهم وسوف نعمل على حلها بكل سهولة، وإذا كان راغبًا في استخراج تصريح سفر عليه كتابة بياناتهم ونتواصل معه في أسرع وقت حتى يتمكن من إصدار تصريح السفر.