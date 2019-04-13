، استشاري: تكميم المعدة قبل رمضان بشهرَيْن يُعيقك عن صيام الشهر الكريم ،

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أوضح استشاري الجراحة العامة والأورام ومناظير السمنة، الدكتور أحمد علي مراد، أن مَن أجرى عمليات التكميم للمعدة قبل شهر رمضان بفترة شهرين إلى ثلاثة أشهر لن يستطيع صيام الشهر الفضيل.
وفي هذا السياق أفاد الدكتور مراد بأن الشرط الأساسي للسماح للمكممين بصيام الشهر هو القدرة على شرب أكثر من لترين من الماء أثناء الإفطار؛ وذلك خوفًا من حدوث جلطات للدم.
وأضاف في حديثه أمس لبرنامج mbc في أسبوع عن عمليات التكميم، وانتشارها قبل شهر رمضان، بأن دراسة أُجريت مؤخرًا في بريطانيا على أقليات من المسلمين، خلصت إلى النصيحة بالصيام بعد سنة إلى سنتين من إجراء العملية.
وذكر الاستشاري مراد أن عمليات تكميم المعدة التي تقوم على القص الطولي للمعدة بإزالة 75 % من المعدة تقلل من حجمها، وتغيِّر في مستوى الهرمونات الموجودة بالجسم، منها تقليل إفراز مستوى هرمون الجوع؛ وبالتالي تحسُّن هرمون الإنسولين، والتخلص من الأمراض المصاحبة للسمنة.
استشاري: تكميم المعدة قبل رمضان بشهرَيْن يُعيقك عن صيام الشهر الكريمعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-04-13
أوضح استشاري الجراحة العامة والأورام ومناظير السمنة، الدكتور أحمد علي مراد، أن مَن أجرى عمليات التكميم للمعدة قبل شهر رمضان بفترة شهرين إلى ثلاثة أشهر لن يستطيع صيام الشهر الفضيل.
وفي هذا السياق أفاد الدكتور مراد بأن الشرط الأساسي للسماح للمكممين بصيام الشهر هو القدرة على شرب أكثر من لترين من الماء أثناء الإفطار؛ وذلك خوفًا من حدوث جلطات للدم.
وأضاف في حديثه أمس لبرنامج mbc في أسبوع عن عمليات التكميم، وانتشارها قبل شهر رمضان، بأن دراسة أُجريت مؤخرًا في بريطانيا على أقليات من المسلمين، خلصت إلى النصيحة بالصيام بعد سنة إلى سنتين من إجراء العملية.
وذكر الاستشاري مراد أن عمليات تكميم المعدة التي تقوم على القص الطولي للمعدة بإزالة 75 % من المعدة تقلل من حجمها، وتغيِّر في مستوى الهرمونات الموجودة بالجسم، منها تقليل إفراز مستوى هرمون الجوع؛ وبالتالي تحسُّن هرمون الإنسولين، والتخلص من الأمراض المصاحبة للسمنة.
13 إبريل 2019 - 8 شعبان 1440
01:59 AM
نصح بصيامه بعد سنة أو سنتين من إجراء العملية
أوضح استشاري الجراحة العامة والأورام ومناظير السمنة، الدكتور أحمد علي مراد، أن مَن أجرى عمليات التكميم للمعدة قبل شهر رمضان بفترة شهرين إلى ثلاثة أشهر لن يستطيع صيام الشهر الفضيل.
وفي هذا السياق أفاد الدكتور مراد بأن الشرط الأساسي للسماح للمكممين بصيام الشهر هو القدرة على شرب أكثر من لترين من الماء أثناء الإفطار؛ وذلك خوفًا من حدوث جلطات للدم.
وأضاف في حديثه أمس لبرنامج mbc في أسبوع عن عمليات التكميم، وانتشارها قبل شهر رمضان، بأن دراسة أُجريت مؤخرًا في بريطانيا على أقليات من المسلمين، خلصت إلى النصيحة بالصيام بعد سنة إلى سنتين من إجراء العملية.
وذكر الاستشاري مراد أن عمليات تكميم المعدة التي تقوم على القص الطولي للمعدة بإزالة 75 % من المعدة تقلل من حجمها، وتغيِّر في مستوى الهرمونات الموجودة بالجسم، منها تقليل إفراز مستوى هرمون الجوع؛ وبالتالي تحسُّن هرمون الإنسولين، والتخلص من الأمراض المصاحبة للسمنة.
، استشاري: تكميم المعدة قبل رمضان بشهرَيْن يُعيقك عن صيام الشهر الكريم ،
المصدر : الخليج 365
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