، شاهد.. اسم "سعود الفيصل" يزين أحد الشوارع الحيوية بالعاصمة المقدسة ،

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تزيّن الشارع الممتد من الطريق الواصل جنوب مخطط الشوقية إلى شماله بالعاصمة المقدسة؛ باسم الأمير الراحل "سعود الفيصل".
وتفصيلاً، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة إنجازها بتركيب لوحات شارع الأمير سعود الفيصل- رحمه الله – بحي الشوقية والممتد من الطريق الواصل جنوب مخطط الشوقية إلى شماله منتهياً بخط "مكة - جدة السريع" مروراً بطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز ـ رحمه الله.
يأتي ذلك بعد موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل، على المقترح الذي تقدمت به أمانة العاصمة المقدّسة بإطلاق اسم الأمير سعود الفيصل على أحد الشوارع الحيوية بالعاصمة المقدّسة.
وجاء ذلك تقديراً لدوره البارز - رحمه الله- في خدمة الوطن الغالي والأمتين العربية والإسلامية، وعرفاناً لما بذله الأمير الراحل من جهود خلال مسيرته الدبلوماسية والسياسية والإنسانية.
شاهد.. اسم "سعود الفيصل" يزين أحد الشوارع الحيوية بالعاصمة المقدسةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-04-13
تزيّن الشارع الممتد من الطريق الواصل جنوب مخطط الشوقية إلى شماله بالعاصمة المقدسة؛ باسم الأمير الراحل "سعود الفيصل".
وتفصيلاً، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة إنجازها بتركيب لوحات شارع الأمير سعود الفيصل- رحمه الله – بحي الشوقية والممتد من الطريق الواصل جنوب مخطط الشوقية إلى شماله منتهياً بخط "مكة - جدة السريع" مروراً بطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز ـ رحمه الله.
يأتي ذلك بعد موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل، على المقترح الذي تقدمت به أمانة العاصمة المقدّسة بإطلاق اسم الأمير سعود الفيصل على أحد الشوارع الحيوية بالعاصمة المقدّسة.
وجاء ذلك تقديراً لدوره البارز - رحمه الله- في خدمة الوطن الغالي والأمتين العربية والإسلامية، وعرفاناً لما بذله الأمير الراحل من جهود خلال مسيرته الدبلوماسية والسياسية والإنسانية.
13 إبريل 2019 - 8 شعبان 1440
01:57 AM
يمتد من جنوب مخطط الشوقية لشمالها وينتهي بخط "مكة – جدة" السريع
تزيّن الشارع الممتد من الطريق الواصل جنوب مخطط الشوقية إلى شماله بالعاصمة المقدسة؛ باسم الأمير الراحل "سعود الفيصل".
وتفصيلاً، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة إنجازها بتركيب لوحات شارع الأمير سعود الفيصل- رحمه الله – بحي الشوقية والممتد من الطريق الواصل جنوب مخطط الشوقية إلى شماله منتهياً بخط "مكة - جدة السريع" مروراً بطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز ـ رحمه الله.
يأتي ذلك بعد موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل، على المقترح الذي تقدمت به أمانة العاصمة المقدّسة بإطلاق اسم الأمير سعود الفيصل على أحد الشوارع الحيوية بالعاصمة المقدّسة.
وجاء ذلك تقديراً لدوره البارز - رحمه الله- في خدمة الوطن الغالي والأمتين العربية والإسلامية، وعرفاناً لما بذله الأمير الراحل من جهود خلال مسيرته الدبلوماسية والسياسية والإنسانية.
، شاهد.. اسم "سعود الفيصل" يزين أحد الشوارع الحيوية بالعاصمة المقدسة ،
المصدر : الخليج 365
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