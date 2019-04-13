محمد بن مسعود - الدمام - وثَّق المصور "مفرح بن خلف" مناظر جميلة للبروق وهي تضيء سماء الرياض، وذلك عند الواحدة من فَجْر اليوم السبت. وأظهر المقطع مشاهد بديعة للبروق وهي تتزايد إضاءتها سماء غرب الرياض بالتحديد. بالفيديو.. مشاهد بديعة للبروق بإضاءات متزايدة في سماء غرب الرياض سويد الحارثي الخليج 365 2019-04-13 وثَّق المصور "مفرح بن خلف" مناظر جميلة للبروق وهي تضيء سماء الرياض، وذلك عند الواحدة من فَجْر اليوم السبت. وأظهر المقطع مشاهد بديعة للبروق وهي تتزايد إضاءتها سماء غرب الرياض بالتحديد. Advertisements 13 إبريل 2019 - 8 شعبان 1440 01:57 AM وثَّق المصور "مفرح بن خلف" مناظر جميلة للبروق وهي تضيء سماء الرياض، وذلك عند الواحدة من فَجْر اليوم السبت. وأظهر المقطع مشاهد بديعة للبروق وهي تتزايد إضاءتها سماء غرب الرياض بالتحديد. ، بالفيديو.. مشاهد بديعة للبروق بإضاءات متزايدة في سماء غرب الرياض ،

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