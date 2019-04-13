، وكيل أمانة المدينة: جهود على مدار الساعة للقضاء على "صراصير الليل" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الزهراني" لـ"الخليج 365": حالة طارئة تنتقل من المحيط الزراعي للنطاق العمراني

أكد رمضان بن محمد الزهراني، وكيل الأمين للخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة، أن أمانة المدينة المنورة كثفت جهودها، وأعلنت حالة طارئة، جنَّدت فيها جميع الإمكانيات الآلية والبشرية على مدار الساعة للتصدي لـ"صراصير الليل".

وأضاف الزهراني بأن "صراصير الليل" حشرة زراعية، تنتقل من المحيط الزراعي إلى النطاق العمراني، وتعتبر حالة طارئة ومفاجئة، وليس هناك مؤشر يدل على قدومها، إلا أنه ثبت وجود هذه الحشرات من خلال النور الأبيض الساطع.

وبيَّن وكيل الأمين للخدمات لـ"الخليج 365" أن ساحات المسجد النبوي والمساجد التاريخية ذات أنوار ساطعة، وتوجد فيها الحشرات بكثرة، وتختفي، وتكون في فترات النهار بصورة أقل.. وهناك جهود ميدانية مستمرة للقضاء على تلك الحشرات أو ما تسمى بـ "بصرصور الحقل الليلي" خلال الأيام المقبلة.

وأشار الزهراني إلى أن الأمانة وضعت خطة للمكافحة مكونة من ٥٦ فرقة مقسمة على نطاق ١٣ بلدية، تعمل بواقع ٢٤ ساعة داخل النطاق العمراني، و١٢ ساعة بالضواحي، إضافة إلى تخصيص رقم ساخن موضح على موقع الأمانة لاستقبال البلاغات على عمليات الأمانة رقم ٩٤٠.

وأفاد بأن هناك تحسنًا نسبيًّا في القضاء على هذه الحشرات، وهي حشرات غير مقاومة لأي تصدٍّ، وبالإمكان التغلب عليها بالمبيدات أو بأي مواد سائلة، إضافة إلى أن هناك فِرقًا متخصصة من المكافحة لإبادة وجمع وكنس هذه الحشرات، ونقلها إلى المرمى.. وهناك فرقة لإعادة الإبادة بالمردم للقضاء عليها.