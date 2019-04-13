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استقبل فريق التطوع في الهلال الأحمر السعودي مساء أمس الجمعة مجموعة من ضيوف مهرجان "ورد الطائف 15" من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة القادمين من مدينة جدة، وذلك ضمن مشاركاته المجتمعية بالمهرجان.
وتفصيلاً، رافق المتطوعون والمتطوعات الضيوف خلال تجولهم في أنحاء متنزه الردف، وحرصوا على تقديم كامل الخدمات لهم لتسهيل زيارتهم، مع الحرص على سلامتهم.
وقام الفريق بعد صلاة العشاء بمبادرة خاصة، تمثلت في توزيع المصاحف والورد الطائفي على حراس وزوار المهرجان، باسم شهيد التطوع ريان العيتاني الذي توفي أثناء البحث عن الطفل المفقود في الرياض.
يُذكر أن المبادرات تتم بشراكة مجتمعية مع عدد من المؤسسات الخاصة التي أسهمت بتوفير الهدايا التي تم توزيعها.
وقدم الزوار شكرهم الخاص لمؤسسة قمة البناء المعمارية والعقارية لدعمها اللامحدود للفريق ومبادراته، ولكل من معرض سعد أحمد للسيارات، ومحل علي الزهراني للتراث الشعبي؛ كونهم شركاء نجاح، يحققون رؤية السعودية من خلال تضامنهم مع فريق التطوع في الهلال الأحمر.
"متطوعو الهلال الأحمر" يستقبلون الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بـ"ورد الطائف 15"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-13
استقبل فريق التطوع في الهلال الأحمر السعودي مساء أمس الجمعة مجموعة من ضيوف مهرجان "ورد الطائف 15" من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة القادمين من مدينة جدة، وذلك ضمن مشاركاته المجتمعية بالمهرجان.
وتفصيلاً، رافق المتطوعون والمتطوعات الضيوف خلال تجولهم في أنحاء متنزه الردف، وحرصوا على تقديم كامل الخدمات لهم لتسهيل زيارتهم، مع الحرص على سلامتهم.
وقام الفريق بعد صلاة العشاء بمبادرة خاصة، تمثلت في توزيع المصاحف والورد الطائفي على حراس وزوار المهرجان، باسم شهيد التطوع ريان العيتاني الذي توفي أثناء البحث عن الطفل المفقود في الرياض.
يُذكر أن المبادرات تتم بشراكة مجتمعية مع عدد من المؤسسات الخاصة التي أسهمت بتوفير الهدايا التي تم توزيعها.
وقدم الزوار شكرهم الخاص لمؤسسة قمة البناء المعمارية والعقارية لدعمها اللامحدود للفريق ومبادراته، ولكل من معرض سعد أحمد للسيارات، ومحل علي الزهراني للتراث الشعبي؛ كونهم شركاء نجاح، يحققون رؤية السعودية من خلال تضامنهم مع فريق التطوع في الهلال الأحمر.
13 إبريل 2019 - 8 شعبان 1440
01:28 AM
أقاموا مبادرة خاصة بتوزيع المصاحف باسم شهيد التطوع "ريان العيناتي"
استقبل فريق التطوع في الهلال الأحمر السعودي مساء أمس الجمعة مجموعة من ضيوف مهرجان "ورد الطائف 15" من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة القادمين من مدينة جدة، وذلك ضمن مشاركاته المجتمعية بالمهرجان.
وتفصيلاً، رافق المتطوعون والمتطوعات الضيوف خلال تجولهم في أنحاء متنزه الردف، وحرصوا على تقديم كامل الخدمات لهم لتسهيل زيارتهم، مع الحرص على سلامتهم.
وقام الفريق بعد صلاة العشاء بمبادرة خاصة، تمثلت في توزيع المصاحف والورد الطائفي على حراس وزوار المهرجان، باسم شهيد التطوع ريان العيتاني الذي توفي أثناء البحث عن الطفل المفقود في الرياض.
يُذكر أن المبادرات تتم بشراكة مجتمعية مع عدد من المؤسسات الخاصة التي أسهمت بتوفير الهدايا التي تم توزيعها.
وقدم الزوار شكرهم الخاص لمؤسسة قمة البناء المعمارية والعقارية لدعمها اللامحدود للفريق ومبادراته، ولكل من معرض سعد أحمد للسيارات، ومحل علي الزهراني للتراث الشعبي؛ كونهم شركاء نجاح، يحققون رؤية السعودية من خلال تضامنهم مع فريق التطوع في الهلال الأحمر.
، "متطوعو الهلال الأحمر" يستقبلون الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بـ"ورد الطائف 15" ،
المصدر : الخليج 365
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