، تنبيه متقدم للشرقية.. أمطار غزيرة وزخات برد من الأحساء حتى الباطن ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عدداً من المحافظات والمدن.. وتستمر حتى ظهر السبت

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهاً متقدماً للمنطقة الشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات بَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وتشمل الدمام والظهران والأحساء والجبيل، القطيف، النعيرية، القيصومة، الخفجي، حفرالباطن. والأجزاء المجاورة.

وأضافت أن الحالة تبدأ الساعة الـ00.00 بعد منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من ظهر السبت.