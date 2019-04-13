السعودية تستنكر تفجير باكستان وتؤكد وقوفها ضد الإرهاب

عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الذي وقع في سوقٍ بمدينة كويتا جنوب غربي باكستان، أدّى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجدد المصدر، تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدّمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الباكستاني الشقيق، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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وارتفع عدد قتلى الانفجار إلى عشرين شخصًا و48 مصابًا بينهم ثلاثة من أفراد الأمن، طبقًا للشرطة والسلطات الإقليمية.

وقال عبدالرزاق شيما، نائب المفتش العامّ بالشرطة لوسائل الإعلام، إن الانفجار وقع حوالي الساعة السابعة و35 دقيقة صباحًا وكان ناجمًا عن عبوة ناسفة كانت مخبئة بين الخضراوات بالسوق.

وذكر وزير الداخلية في إقليم بلوشستان، مير ضياء الله لانجاو في مؤتمر صحفي في وقت لاحق، إن التحقيق الأوليّ يشير إلى أن الانفجار ناجم عن هجوم انتحاريّ، وأنه لم يستهدف أي طائفة بعينها. وتعهد بتطبيق العدالة والقبض على الجناة.