السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يدين هجوم باكستان



نيويورك 07 شعبان 1440 هـ الموافق 14 إبريل 2019 م واس

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الهجوم الذي وقع في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام إن غوتيريس صدم عندما علم بالحادث و هو يدين العمل الجبان بشدة و يقدم التعازي لأسر الضحايا و للحكومة و الشعب في باكستان.

و أضاف أن الأمم المتحدة تعرب عن تضامنها الكامل مع حكومة باكستان في حربها على الإرهاب و التطرف العنيف.

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