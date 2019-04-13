سياسي / الفريق عبدالفتاح عبدالرحمن يؤدى القسم كرئيس جديد للمجلس العسكري الانتقالي في السودان



الخرطوم 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 إبريل 2019 م واس

أدى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن القسم بوصفه الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية.

و يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس السابق للمجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف عن استقالته و تعيين المفتش العام للجيش عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن خلفًا له، رئيسًا جديدًا للمجلس.

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