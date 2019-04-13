رياضي / ثلاث مباريات تقام غداً في ختام منافسات الدوري الممتاز لناشئين اليد



الرياض 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 إبريل 2019 م واس

تختتم غداً منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين، بإقامة ثلاث مباريات ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من الدور النهائي.

وسيلعب مضر مع الخليج على صالة هيئة

ويتصدر نادي الخليج سلم الترتيب العام لأندية الدوري بـ 16 نقطة، ويحتل نادي النور المركز الثاني بـ 14 نقطة، وتأتي بعدهم أندية المحيط ومضر والصفا في المراكز من الثالث حتى الخامس بواقع 8 نقاط لكل منهم، ثم القارة سادساً بدون أي نقطة.

//انتهى //

03:44ت م

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الرياض 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 إبريل 2019 م واستختتم غداً منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين، بإقامة ثلاث مباريات ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من الدور النهائي.وسيلعب مضر مع الخليج على صالة هيئة الرياضة بالدمام، وسيلتقي النور مع المحيط على صالة نادي الخليج بسيهات، وسيتواجه القارة مع الصفا على صالة هيئة الرياضة بالأحساء، وستكون جميع المباريات عند تمام الساعة 1:00 ظهراً.ويتصدر نادي الخليج سلم الترتيب العام لأندية الدوري بـ 16 نقطة، ويحتل نادي النور المركز الثاني بـ 14 نقطة، وتأتي بعدهم أندية المحيط ومضر والصفا في المراكز من الثالث حتى الخامس بواقع 8 نقاط لكل منهم، ثم القارة سادساً بدون أي نقطة.//انتهى //03:44ت م0170

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